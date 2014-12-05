Сегодня, 5 декабря, сотрудники прокуратуры высадили 7 сосен. Деревца высадили по периметру двора прокуратуры. - Сегодня мы высадили саженцы сосен, - рассказал прокурор г.Уральска Айдын РАШИДОВ. - Эта акция приурочена ко Дню прокурора. То есть таким образом мы хотели бы обратить внимание на свой профессиональный праздник. Кроме руководства прокуратуры города в данной акции принимали участие и сотрудники транспортной прокуратуры. По словам прокурора, саженцы приобретались на свои собственные средства.