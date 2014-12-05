В Атырауской области медики подозреваются в халатности, приведшей к смерти ребенка от ожогов, сообщает 24.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона. Несчастный случай, приведший к гибели 7-летнего мальчика, произошел в селе Акколь Курмангазинского района области. Когда мама ушла в магазин, ребенок, делавший уроки, нечаянно уронил на себя находившуюся на газовой плите кастрюлю. В доме находился отец мальчика, бросившийся ему на помощь. Вернувшаяся домой мать сразу же отправилась в местную амбулаторию. Происходило все это вечером. В амбулатории пообещали осмотреть пострадавшего утром, выписав мазь от ожогов, сообщили в полиции. "Не пришла посмотреть врач и поздно вечером, когда родители по телефону сообщили, что сыну становится все хуже. Врач, навестивший ребенка утром и увидев его состояние, сразу же вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Ребенка доставили в центральную районную больницу села Ганюшкино, где он через 20 минут скончался от болевого шока", - сообщила руководитель пресс-службы ДВД региона Гульназира Мухтарова. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Врач села Акколь находится под подпиской о невыезде. Проводится расследование, уточнили в ДВД.