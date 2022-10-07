На «КазТрансГаз Аймак» в Атырау выявили нарушения промбезопасности
На предприятие наложили штраф.
Фото из архива "МГ"
В комитете промышленной безопасности сообщили о проведённой проверке Атырауского филиала АО «КазТрансГаз Аймак», в которую входило обследование 12 опасных производственных объектов: газораспределительные станции и межпоселковые газопроводы-отводы.
- Выявлено 14 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложены административные взыскания в виде штрафов, - говорится в сообщении ведомства.
Основные выявленные нарушения:
не соблюдение требований по обеспечению подготовки, переподготовки, проверки знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности;
допущение к применению контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации с истекшим сроком поверки;
невыполнение условий положения о производственном контроле;
не соблюдение требование безопасности объектов газоснабжения;
не соблюдение персоналом своевременного контроля за техническим состоянием газового оборудования и другие.
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