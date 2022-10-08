- На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, - говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета России.

Кадр с видео Взрыв произошёл восьмого октября в 9:07 по времени Астаны.Устанавливаются обстоятельства взрыва и устраняются его последствий. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в своёмфото с обрушившимся мостом и написал по-английски: «Крым, мост, начало. Все нелегальное должно быть уничтожено, все краденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть возвращено». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.