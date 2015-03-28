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Происшествия

На Кушумском канале в ЗКО внедорожник ушел под воду вместе с рыбаком

Инцидент произошел в минувший вторник, 24 марта на Кушумском канале. Как стало известно, рыбак на автомобиле Renault Duster решил сократить путь к месту рыбной ловли и выехал на Кушумский канал вблизи поселка Кушум Зеленовского района. Но непрочный лед не выдержал нагрузки, и автомобиль ушел под воду. - К счастью, обошлось без жертв. Водитель смог самостоятельно выбраться из автомашины, - рассказал руководитель центральной спасательной станции г. Уральск Виктор ВЕЛИКАНОВ. – Наша мобильная группа водно-спасательной службы ДЧС ЗКО выехала на место происшествия для извлечения автомобиля из воды к
Marat
На Кушумском канале в ЗКО внедорожник ушел под воду вместе с рыбаком
Инцидент произошел в минувший вторник, 24 марта на Кушумском канале.
reno
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 Как стало известно, рыбак на автомобиле Renault Duster решил сократить путь к месту рыбной ловли и выехал на Кушумский канал вблизи поселка Кушум Зеленовского района. Но непрочный лед не выдержал нагрузки, и автомобиль ушел под воду. - К счастью, обошлось без жертв. Водитель смог самостоятельно выбраться из автомашины, - рассказал руководитель центральной спасательной станции г. Уральск Виктор ВЕЛИКАНОВ. – Наша мобильная группа водно-спасательной службы ДЧС ЗКО выехала на место происшествия для извлечения автомобиля из воды как только получила сообщение от оперативного дежурного. На месте спасатели провели подводно-технические работы по строповке автомобиля, и с помощью автомобильного крана он был извлечен из воды. Как отметили спасатели, лед на водоемах стал очень рыхлым и не пригоден для передвижения, особенно на автотранспорте.
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 Фото предоставлено ДЧС ЗКО  
рыбалка лед провалился

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