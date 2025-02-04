На Марсе обнаружили что-то, похожее на здание

В соцсетях обсуждают снимки «идеального квадрата» на поверхности Марса , опубликованные NASA. Конспирологи увидели в этом доказательство существования древней цивилизации, а Илон Маск намекнул на возможную экспедицию.

Фотографии, сделанные камерой Mars Orbiter Camera аппарата Mars Global Surveyor, разошлись по интернету, вызвав шквал теорий. Некоторые пользователи предположили, что снимок демонстрирует возможный археологический объект.

Изображения привлекли внимание и Илона Маска:

Мы должны отправить астронавтов на Марс, чтобы изучить это.

Некоторые энтузиасты сравнивают марсианскую структуру с Великой пирамидой в Египте. По данным ИИ-анализа, стороны загадочного объекта на Марсе составляют около 235 метров — примерно столько же, сколько у пирамиды Хеопса (230 метров). Более того, расчеты показывают, что наклон граней марсианского объекта может достигать 51,5 градуса, что совпадает с углом египетской постройки.

Это не первый случай, когда изображения с Марса вызывают ажиотаж. Например, в прошлом году NASA показала камень, напоминающий человеческое лицо.

Ранее мы опубликовали снимки на которых видно, как пылевые облака скопились на поверхности Луны.