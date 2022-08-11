На месте локомотивного депо в Уральске построят оптово-розничный центр
Планируется, что в новом центре будут порядка 500 торговых точек, передает портал «Мой ГОРОД».
На общественном совете, который прошёл сегодня, 11 августа, председатель общественного объединения «Ак Отау» Алтынай Искалиева задала вопрос касательно бывшего локомотивного депо.
- На месте депо собираются строить рынок и ещё дома. Рынков в нашем городе достаточно. Почему на этом месте нельзя построить что-то другое? – спросила Алтынай Искалиева.
Глава региона Гали Искалиев ответил, что там планируют строительство оптово-розничного центра, где будет порядка 500 торговых мест и инвестор планирует привести его в надлежащий вид.
- Это будет современный рынок, думаю, он нужен нашему городу, - ответил аким.
Согласно информации на официальной странице акимата ЗКО в Instagram, строительством самого крупного в регионе оптово-розничного центра «Станция Депо» занимается ТОО «Батыс Капитал Лимитед».
- Центр располагает возможностями, как для розничной, так и для оптовой торговли на площади свыше 20 тысяч квадратных метров. Для торговли будут построены корпусы «Фуд Депо» и «Строй Депо», где расположатся «Зелёный базар», торговые секции, торговые корнеры, фудкорт, торгово-выставочная зона, офисные помещения, холодильники, разделочные помещения и многое другое, - говорится на странице в соцсетях.
Центр планируется ввести в эксплуатацию в начале 2024 года.
Кстати, в прошлом году в Уральске разразился скандал связанный с новым центром, а именно уральцев возмутило, что новый собственник едва не распилил символ депо - тепловоз.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!