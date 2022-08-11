Планируется, что в новом центре будут порядка 500 торговых точек, передает портал «Мой ГОРОД». На месте локомотивного депо в Уральске построят оптово-розничный центр На общественном совете, который прошёл сегодня, 11 августа, председатель общественного объединения «Ак Отау» Алтынай Искалиева задала вопрос касательно бывшего локомотивного депо.
- На месте депо собираются строить рынок и ещё дома. Рынков в нашем городе достаточно. Почему на этом месте нельзя построить что-то другое? – спросила Алтынай Искалиева.
Глава региона Гали Искалиев ответил, что там планируют строительство оптово-розничного центра, где будет порядка 500 торговых мест и инвестор планирует привести его в надлежащий вид.
- Это будет современный рынок, думаю, он нужен нашему городу, - ответил аким.
Согласно информации на официальной странице акимата ЗКО в Instagram, строительством самого крупного в регионе оптово-розничного центра «Станция Депо» занимается ТОО «Батыс Капитал Лимитед».
- Центр располагает возможностями, как для розничной, так и для оптовой торговли на площади свыше 20 тысяч квадратных метров. Для торговли будут построены корпусы «Фуд Депо» и «Строй Депо», где расположатся «Зелёный базар», торговые секции, торговые корнеры, фудкорт, торгово-выставочная зона, офисные помещения, холодильники, разделочные помещения и многое другое, - говорится на странице в соцсетях.
Центр планируется ввести в эксплуатацию в начале 2024 года. Кстати, в прошлом году в Уральске разразился скандал связанный с новым центром, а именно уральцев возмутило, что новый собственник едва не распилил символ депо - тепловоз.