В АО «НК «КазАвтоЖол» рассказали о ходе работе на дорогах Казталовка - Жанибек - граница РФ и Унеге - Бисен - Сайхин, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сейчас вдвое увеличено количество спецтехники и дорожных рабочих - работают больше 700 человек на 600 единицах техники. Сейчас открыто около ста километров, до конца года планируют открыть проезд ещё на 50 километрах.
- Работы ведём согласно графику производства работ. Темпы сбавлять не будем. Проблемный вопрос, требующий разрешения – это транспортировка щебня. В ЗКО отсутствуют каменные карьеры, соответственно, щебень необходимо завозить из соседних областей. Ежемесячно нам необходимо порядка полутора тысяч вагонов, мы получаем около 800 вагонов. Сейчас ведутся переговоры с КТЖ и «Қазтеміртранс» по поводу увеличения количества вагонов с щебнем в регион,- отметил руководитель Западно-Казахстанского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Казбек Мамбетов.
Полностью открыть движение на двух трасах намерены до конца 2023 года. В начале августа глава МИИР говорил, что в ЗКО фиксируется низкий темп улучшения состояния автодорог.

Автодороги Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин считаются одними из самых изношенных в области. Ежегодно жители южных районов сталкиваются с одной и той же проблемой: с наступлением весны и осени машины буквально тонут в грязи. В жиже тонут не только легковые авто, но и спецтехника. Сельчанам приходится сутками проводить время в пути. Капитальный ремонт этих двух дорог протяжённостью 248 километров начался ещё в 2019 году. Тогда приняли решение разделить трассу на шесть участков и определить сразу нескольких подрядчиков, чтобы быстрее отремонтировать дорогу. Так как это дороги республиканского значения, заказчиком выступил филиал ЗКО АО «НК «КазАвтоЖол». Тендер на ремонт выиграли четыре ТОО: Uniserv, «Темиржол жондеу»,«Атырау жолдары» и «Акжол курылыс». Однако ремонт всё же затянулся. Недавно стало известно, что вокруг капитального ремонта печально известной трассы Казталовка-Жанибек вновь разгорелся скандал. Генеральный подрядчик - ТОО «Темиржол жондеу», который в свою очередь нанимает субподрядную организацию ТОО ADF Stroy+. Она заключила договор с местными предпринимателями на предоставление в аренду спецтехники, поставку ГСМ, строительных материалов, услуги по организации питания, а также на вывоз и утилизацию отходов. Однако оплату за предоставленные товары и услуги эти предприниматели не получили. Общая задолженность ТОО ADF Stroy+ перед поставщиками составляет 236 миллионов тенге. 21 апреля сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью в газете Egemen Qazaqstan о плохом состояния трасс ЗКО. Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры и наказать виновных в срыве сроков. 22 апреля премьер Алихан Смаилов ознакомился с проектом по реконструкции трассы Подстепное - Федоровка - граница РФ и поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог ЗКО. 23 апреля за несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в ЗКО от занимаемой должности освобождён вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев. 26 апреля уволен директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в ЗКО Амир Каримбаев. Кроме этого, меры административного характера применены в отношении ряда руководящих работников и специалистов центрального аппарата АО и комитета автомобильных дорог.  