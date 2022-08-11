- Кейбір сұрақтарды өтірік қарап жатырмыз. Мысалы, мысық пен иттердің мәселесі. Бірнеше рет қарастырылды, айналып келгенде әлде де тіркеліп жатыр екен (шешім- М.Г.), - заметил общественник.

- У нас много контролирующих органов, а по факту власти никакой они не имеют. Например, ветслужба, руководитель говорит «у меня нет никаких прав». Я сам лично обращался в санэпидконтроль. А мне ответили, приходите, пишите письменно заявление и только тогда оно будет рассмотрено. Также и с фармконтролем и аптеками. Полицейские выходят на пенсию, отрывают себе аптеки и продают безрецептурно психотропные лекарства и фармконтроль об этом 100% знает, но не могут проверить. У нас есть финконтроль, фармконтроль и здравоохранение (отделы и управления в министерстве здравоохранения – прим. автора), но ни у кого из них нет никаких прав. Нужно половину госорганов распустить! - заявил Максот Берген (перевод редакции).

Фото из архива "МГ" Сегодня, 11 августа, перед Общественным советом области с докладом выступил аким ЗКО Гали Искалиев. Впрочем, доклад было решено не озвучивать, так как ранее всем членам Совета его представили для изучения. Так что заседание сразу началось с вопросов общественников. Один из вопросов, а точнее предложение озвучил председатель совета ветеранов, общественник Максот Берген. В частности он посетовал, что некоторые проблемы Общественный совет рассматривает формально, так как никакой юридической силы в итоге их решение не имеет.Аналогичная ситуация была и по стабилизации цен на сахар.Аким пообещал донести предложения общественников до правительства, если такое предложение поступит от них (официально – прим. автора). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.