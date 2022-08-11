При этом качество образования в таких школах заметно хромает, передаёт портал «Мой ГОРОД». Строительство 10 школ может сорваться в ЗКО Фото из архива "МГ" На общественном совете общественник и экс-руководитель отдела образования Уральска Жансулу Туремуратова затронула вопрос строительства школы №31 и качество образования в малокомплектных школах области. Аким ЗКО Гали Искалиев заявил, что сейчас СОШ №31 по документам нет. Её строительство продолжится в этом году. Школа на 600 мест будет частной, но несмотря на это, получать образование дети смогут абсолютно бесплатно.
- У нас на сегодня насчитывается 215 малокомплектных школ, в 90% из них мы должны провести ремонт или построить на их месте новую школу. При этом строительство обходится дорого. Например, строительство школы на 108 мест обходится в 900 млн тенге. Сейчас строится школа в селе Шалгай Каратобинского района, где она была разрушена после подтоплений. Тогда мы разговаривали с жителями села, предлагали им построить  разрушенные дома в селе Косколь, чтобы их дети учились в большой школе. Но они отказались, а нам нужно прислушиваться к населению, поэтому сейчас идёт строительство школы в Шалгае, - ответил Гали Искалиев. - И нас действительно волнует качество образования в малокомплектных школах, мы видим по результатам ЕНТ, по другим показателям, что оно «хромает».
Отметим, что сейчас за счёт средств КПО б.в. в ЗКО строят 16 малокомплектных школ.