Её и руководителя областного управления культуры подозревают в получении взятки в размере 4,5 миллионов тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанская мажилисвумен стала заместителем акима Атырауской области Третьего августа Хаменова лишилась своей должности.
- По решению должностного лица, которому предоставлено право назначения политического государственного служащего на занимаемую им должность, по согласованию с администрацией президента, распоряжением акима области от третьего августа освобождена с должности Хаменова Бахытгуль Каиржановна, - говорится в сообщении пресс-службы акимата Атырауской области.

Дело Хаменовой

О задержании чиновницы стало известно 10 декабря 2021 года. Её и руководителя областного управления культуры подозревают в получении взятки в размере 4,5 миллионов тенге. 22 декабря стало известно, что заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову арестовали и водворили в следственный изолятор, где она находилась до суда. Бакытгуль Хаменова была назначена заместителем акима Атырауской области в марте 2020 года. До этого была депутатом мажилиса от партии Amanat (ранее Nur Otan), а также членом комитета по вопросам экологии и природопользованию. Главное судебное разбирательство отложили на восемь дней, так как подсудимая заявила, что не получала копию обвинительного акта. Покидая зал судебного заседания, Хаменова заявила, что все «ответят за восемь месяцев», которые во время следствия она провела в следственном изоляторе.