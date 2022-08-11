125 млн тенге задолжали предприятия ЗКО своим работникам
Заработную плату не получили 372 человека, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Руководитель управления по инспекции труда ЗКО Асылулан Досжанов напомнил, что дата выплаты заработной платы должна быть предусмотрена трудовым либо коллективным договором. При этом она выплачивается не реже одного раза в месяц и не позже первой декады следующего месяца.
– При задержке по вине работодателя выплаты заработной платы и иных выплат, работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню. Невыплата зарплаты в полном объёме и в установленные сроки, а также не начисление и невыплата пени за просрочку влекут административную ответственность. Размер штрафа составляет от 91 890 тенге для должностных лиц и до 459 450 тенге для субъектов крупного бизнеса. Если в течение года нарушение будет повторятся, санкции будут увеличены, - сообщил Асылулан Досжанов.
Выяснилось, что за неоднократную задержку выплаты зарплаты предусмотрена уголовная ответственность работодателя. Ему грозит штраф до 612 600 тенге либо исправительные или общественные работы, либо арест до пяти суток.
– В этом году обеспечено погашение задолженности по зарплате в 32 предприятиях на 49 миллионов тенге, защищены права 349 работников. Работодателям выдано 17 предписаний и 17 работодателей привлечены к ответственности в виде штрафа на 2.5 миллиона тенге. На сегодня два предприятия, ТОО «Батыс Марка Ламб» и ТОО ИУ «Сатбор», имеют задолженность перед 23 работниками в размере 76.3 миллиона тенге, - отметил Асылулан Досжанов.
В целом в 2022 году в 34 предприятиях выявлена задолженность по зарплате на 125 миллионов тенге перед 372 работниками.
Также стало известно, что с начала года 10 человек погибли на производстве в ЗКО.
