Представители сразу нескольких дошкольных организаций областного центра жалуются на задержки выплат из бюджета. Каждому воспитаннику частного детского сада из бюджета выплачивается 29 150 тенге в месяц. - У нас воспитывается более 90 детей. Работает 16 сотрудников. Нам задолжали порядка двух миллионов тенге. Не можем выплатить людям зарплату, - говорит руководитель дошкольной организации Еркин Нурлан. Руководитель ассоциации Союза дошкольных организаций Алтыншаш Ахметалиева считает, что отдел образования работает в авторитарном режиме. - Мы много раз обращались к первому руководителю отдела. Нет никакой реакции. Задерживают финансирование за ноябрь и октябрь. В договоры госзаказа незаконно включают некоторые пункты. При этом требуют предоставить бумажные носители вместо электронных. Но при этом за техподдержку программы «Индиго» оплачивается 30 миллионов тенге бюджетных денег, - отметила Алтыншаш Ахметалиева. В отделе образования подчеркнули, что практически все частные дошкольные организации получили выплаты за ноябрь. - Имеются несколько детских садов, которые не предоставили документы. Нас проверяют органы прокуратуры и финансового контроля. Им предоставляем табели, сколько детей на самом деле посещали дошкольную организацию. Поэтому требуем бумажный вариант документов, - заявила экономист отдела образования Уральска Эльмира Игилова. Отметим, что в Уральске действует 69 частных детских садов, в которых воспитываются более пяти тысяч детей.