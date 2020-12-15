Свои претензии люди пришли высказать в отдел образования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На недофинансирование жалуются представители частных детсадов Уральска Представители сразу нескольких дошкольных организаций областного центра жалуются на задержки выплат из бюджета. Каждому воспитаннику частного детского сада из бюджета выплачивается 29 150 тенге в месяц. - У нас воспитывается более 90 детей. Работает 16 сотрудников. Нам задолжали порядка двух миллионов тенге. Не можем выплатить людям зарплату, - говорит руководитель дошкольной организации Еркин Нурлан. Руководитель ассоциации Союза дошкольных организаций Алтыншаш Ахметалиева считает, что отдел образования работает в авторитарном режиме. - Мы много раз обращались к первому руководителю отдела. Нет никакой реакции. Задерживают финансирование за ноябрь и октябрь. В договоры госзаказа незаконно включают некоторые пункты. При этом требуют предоставить бумажные носители вместо электронных. Но при этом за техподдержку программы «Индиго» оплачивается 30 миллионов тенге бюджетных денег, - отметила Алтыншаш Ахметалиева. В отделе образования подчеркнули, что практически все частные дошкольные организации получили выплаты за ноябрь. - Имеются несколько детских садов, которые не предоставили документы. Нас проверяют органы прокуратуры и финансового контроля. Им предоставляем табели, сколько детей на самом деле посещали дошкольную организацию. Поэтому требуем бумажный вариант документов, - заявила экономист отдела образования Уральска Эльмира Игилова. Отметим, что в Уральске действует 69 частных детских садов, в которых воспитываются более пяти тысяч детей. Руслан АЛИМОВ Фото автора