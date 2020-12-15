Сотрудники ДЧС ЗКО в июне этого года выдали заводу предписание об устранении нарушений по пожарной безопасности, однако на предприятии устранили не все замечания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трансформаторный завод горел в Уральске (фото) Сегодня, 15 декабря, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев рассказал, что на трансформаторном заводе в июне были выявлены нарушения пожарной безопасности, а именно по механической скрутке проводки не были проведены испытания (замеры сопротивления электрической проводки) по всему зданию, не были проверены пожарные краны на работоспособность, также не были проверены наружные гидранты, были еще замечания по пожарной автоматике. - В сентябре состоялась контрольная проверка, однако не все замечания были устранены. По итогам был составлен протокол и направлен в суд для рассмотрения. Решением суда субъект был оштрафован на 200 МРП (555 600 тенге), - отметил Мереке Жумагалиев. Стоит отметить, данный объект относится к объектам с высокой степенью риска. Они проверяются один раз в год. При выявлении нарушений составляется административный протокол по статье 410 КоАП РК "Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами" и вручается предписание со сроками устранения. Также Мереке Жумагалиев отметил, что причиной пожара на трансформаторном заводе послужил человеческий фактор. Напомним, пожар в ТОО «Уральский трансформаторный завод» произошел 14 декабря в 22.07. В сварочном цехе горели сварочная аппаратура, вилочный электропогрузчик, обшивка и кровля, оборудование по испытанию трансформаторов на общей площади 200 квадратных метров.