На такую сумму было отремонтировано почти 15 километров дороги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Построить четырехполосные дороги предложил главный полицейский Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 15 декабря в региональной службе коммуникации состоялся брифинг где выступил директор ЗКОФ АО «НК КазАвтоЖол» Еркебулан Жуманов. Он рассказал о социально-экономическом развитии Западно-Казахстанской области и о проведенных работах по капитальному ремонту. - С 15 мая 2018 года идут работы по капитальному ремонту участков дорог, общей протяженностью 238 км – это: Казталовка-Жанибек-гр.РФ км 0-1, 4-53, 53-95, 95-138 и Унеге-Бисен-Сайхин, км 0-50, 50-103. На выделенные деньги в этом году 2,4 миллиарда тенге отремонтировано 14,4 километра дороги. Для авансирования подрядчиков и обеспечения объекта дорожно-строительными материалами на будущий год, в ноябре этого выделено дополнительное финансирование в размере 8 миллиардов тенге, - пояснил директор ЗКОФ АО «НК КазАвтоЖол». Стоит отметить, что 20 ноября этого года с участием акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева был введен капитальный ремонт автодороги «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ» км 157-192, протяженностью 35 километров, на завершение которого выделено в этом году 2,4 миллиарда тенге. - Вместе с тем, планируется в начале следующего года объявить конкурс для определения поставщика работ по капитальному ремонту участка автодороги "Казталовка-Жанибек-гр.РФ" км 158-165, протяженностью 7 километров. При этом разработка проектно-сметной документации завершена, - заключил Еркебулан Жуманов. По словам директора ЗКОФ АО «НК КазАвтоЖол», в этом году на республиканских дорогах выполнен средний ремонт на общую сумму 2532, 5 миллиона тенге, на следующих участках:
  1. а/д «Чапаево – Жалпактал - Казталовка - гр. РФ» км 17
  2. а/д «Гр. РФ (на Самару) – Шымкент» км 330-408.
  3. «Гр. РФ (на Самару) – Шымкент» км 214,835-250,420
Напомним, 20 миллиардов тенге выделили на ремонт дорог в Западно-Казахстанской области.  