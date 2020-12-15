Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов ознакомился с работой предприятия и посетил новый цех». Этот цех с мощностью производства до 2 тонн яблочного, 1,5 тонны лимонного сока и 1,5 тонны кваса в сутки, принадлежит ТОО «АтырауАгроӨнімдері». - Мы производим сок из 32 различных видов яблок. В следующем году планируется переработать до 500 тонн яблок. Пока продукция будет распространяться только в Атырауской области, а затем в западном регионе и России. Это связано с тем, что срок годности экологически чистой продукции составляет 14 суток, поэтому перевозить ее слишком далеко невозможно. Продукт на 80% состоит из фруктов и 20% воды. Вода фильтруется троекратно. На данный момент в цехе работают 8 человек, но весной и летом количество сезонных рабочих увеличится до 60. Будем привлекать местных жителей. 11-12 января приедут технологи из Германии для обучения наших специалистов. Срок обучения - два месяца. Таким образом, наши работники станут высококвалифицированными специалистами, - сказала технолог Тамила Розметова. Товарищество «Атырау Агро Өнімдері», расположенное в селе Сарайшык, вносит значительный вклад в формирование продовольственного пояса Атырауской области. Компания предлагает, кроме всего прочего, продукты из козьего молока, также, производит экологически чистый мед. Сегодня в компании трудоустроены на постоянные рабочие места 50 местных жителей. Ранее 35 человек работали на заводе по производству козьего молока, 15 человек в яблоневом саду. И как уже сказано, сейчас 8 человек трудоустроены в цехе по производству сока.