Полугодовалый мальчик три дня провел в реанимации, однако спасти его не удалось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". У малыша из Уральска начались судороги в самолете: воздушное судно вернулось в аэропорт Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, ребенок поступил с предварительным диагнозом внебольничная пневмония тяжелого течения. Малыш немедленно был госпитализирован в реанимационное отделение областной детской больницы. – В реанимации он находился в течение трех дней, все это время у него держалась высокая температура. По ходу обследования у ребенка был также выявлен сепсис, вторичный энцефалит тяжелой формы. Прогрессировала полиорганная недостаточность, на фоне чего 2 декабря произошла биологическая смерть, - отметили в управлении. Напомним, об инциденте стало известно 30 ноября. Маленькому пассажиру рейса Актау-Стамбул стало плохо в салоне самолета, у него начались судороги. Было принято решение вернуть воздушное судно в аэропорт Актау. Малыш был немедленно госпитализирован, его подключили к аппарату ИВЛ. Выяснилось, что малыш с родителями являются жителями Уральска.  