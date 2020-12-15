Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным межведомственной комиссии РК по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в стране выявлен еще 661 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 43 из которых - в ЗКО. Таким образом, в стране подтверждено 142 986 случаев, 8 607 из них в Западно-Казахстанской области. Из общего количества заболевших 127 096 человек выздоровели. – На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 738 человек, среди которых 1 041 ребенок. 239 казахстанцев находятся в тяжелом состоянии, состояние 37 человек врачи оценивают как крайне тяжелое, 37 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. На 15 декабря зарегистрировано 22 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19 и два летальных случая - сообщили в МВК РК.