– Все государственные социальные пособия рассчитываются от прожиточного минимума, он увеличился на 5%, а значит все размеры специальных госпособий также увеличатся на 5%. Государственные социальные пособия по утере кормильца и по инвалидности рассчитываются от прожиточного минимума, который увеличился на 5%. Те выплаты, которые осуществляются из государственного фонда социального страхования по таким социальным рискам, как потеря трудоспособности и потеря кормильца, также увеличиваются на 5%. После повышения, то есть с января 2021 года ежемесячная потребность на выплату увеличится 750-800 млн тенге и составит ориентировочно 12 млрд 300 млн тенге, - отметил Асхар Кожумов.Кроме этого, Асхар Кожумов рассказал, что если с 1 января 2020 года женщины имеют право выхода на пенсию в возрасте 59,5 лет (59 лет и 6 месяцев), то с 1 января 2021 года этот возраст будет увеличен на шесть месяцев и будет составлять 60 лет. Стоит отметить, что это не единственные изменения в системе пенсионных выплат, которые ожидают казахстанцев в следующем году. Так, с 1 января люди смогут использовать свои пенсионные накопления для решения своих жилищных и социальных проблем. –Если человек является участником пенсионной системы и у него есть накопления, которые достигли определенного порогового значения, то все что выше этого значения, он может использовать для приобретения, строительства жилья и лечения, - заключил Асхар Кожумов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
