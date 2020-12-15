– Все государственные социальные пособия рассчитываются от прожиточного минимума, он увеличился на 5%, а значит все размеры специальных госпособий также увеличатся на 5%. Государственные социальные пособия по утере кормильца и по инвалидности рассчитываются от прожиточного минимума, который увеличился на 5%. Те выплаты, которые осуществляются из государственного фонда социального страхования по таким социальным рискам, как потеря трудоспособности и потеря кормильца, также увеличиваются на 5%. После повышения, то есть с января 2021 года ежемесячная потребность на выплату увеличится 750-800 млн тенге и составит ориентировочно 12 млрд 300 млн тенге, - отметил Асхар Кожумов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЗКО Асхара Кожумов, с 1 января 2021 года ожидаются изменения размеров социальных выплат. Так, размеры солидарных пенсии повысятся на 7%. Размер минимальной пенсии будет составлять 43 272 тенге. – В соответствии с законом РК "О республиканском бюджете на 2021-2023 года" будут изменены социальные показатели, на основе которых рассчитываются размеры социальных выплат.. В связи с увеличением размера прожиточного минимума размеры базовых пенсий увеличатся на 5%. Кроме этого, с 1 января устанавливаются следующие социальные показатели: размер. Размер минимальной заработной платы останется на том же уровне в 42 500 тенге, - пояснил Асхар Кожумов. Пенсионеры получают три вида выплат. Солидарная пенсия, которая рассчитается от дохода пенсионера, от трудового стажа. Она в следующем году увеличится на 7%, базовая пенсия повысится на 5%. Третий вид - это накопления.Кроме этого, Асхар Кожумов рассказал, что если с 1 января 2020 года женщины имеют право выхода на пенсию в возрасте 59,5 лет (59 лет и 6 месяцев), то с 1 января 2021 года этот возраст будет увеличен на шесть месяцев и будет составлять 60 лет. Стоит отметить, что это не единственные изменения в системе пенсионных выплат, которые ожидают казахстанцев в следующем году. Так, с 1 января люди смогут использовать свои пенсионные накопления для решения своих жилищных и социальных проблем. –Если человек является участником пенсионной системы и у него есть накопления, которые достигли определенного порогового значения, то все что выше этого значения, он может использовать для приобретения, строительства жилья и лечения, - заключил Асхар Кожумов.