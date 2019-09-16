уководителя департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Галыма Турсунбаева, качество оказания государственных услуг не должно страдать от нехватки сотрудников и кабинетов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 сентября состоялось заседание межведомственной рабочей группы при департаменте агентства по делам государственной службы по ЗКО. Как сообщила заместитель директора филиала НАО "Правительство для граждан" Жанна Батаргалиева, в последнее время массу нареканий со стороны граждан вызывает работа центра обслуживания населения №1. – Основная проблема - это недостаток площадей для размещения услугополучателей и для создания комфортных условий для них. На сегодняшний день общая площадь здания составляет 1451 квадратный метр. При этом здание находится в совместной собственности с департаментом юстиции. У нас даже нет служебных кабинетов, все кабинеты мы отдали для оказания государственных услуг. По нормативам, один операционный зал в ЦОНах областных центров должен достигать до 600 квадратных метров, а у нас эта цифра составляет всего 300—400 квадратных метров. Люди обращаются к нам по самым разным причинам - различные программы ЖКХ, АСП, погашение кредитов со стороны государства по долговой нагрузке, для получения информации и различных справок. По этим и другим причинам людям приходится обращаться к нам в ЦОНы. Кроме этого, у ТОО "Орал Таза Сервис" и у ТОО "Батыс Энергоресурсы" часто происходят сбои в программе и чтобы предоставить информацию о прописанных людях, гражданам также приходится обращаться к нам для получения справок. Это тоже влечет за собой нагрузку. Вместе с тем, при трудоустройстве люди обращаются к нам за справками о наличии судимости, с нарко- и психдиспансеров, для изменения номера телефона в базе мобильных граждан, - рассказала Жанна Батаргалиева. Выяснилось, что нехватка кабинетов является не единственной проблемой центра обслуживания населения. – Не у всех граждан есть технические способности распечатать эти документы и поэтому они приходят к нам за готовыми справками. Отсюда образуются очереди и недовольство со стороны посетителей. Кроме этого, на 2019 год мы дважды превысили лимит на расходные материалы - бумага, картриджи, принтеры. Третий раз мы не можем этого сделать. Поэтому мы все свои технические возможности привлекаем, из всех кабинетов мы вынесли всю технику. У наших руководителей уже нет своих принтеров, сканеров, картриджей. Но нам все равно не хватает. Нехватка сотрудников также является нашей постоянной темой. Наши сотрудники эмоционально выгорают, они устали работать в тяжелых, моральных условиях. На руки они получают 71 тысячу тенге, а работают с утра до вечера в прямом контакте с людьми, подвержены постоянному давлению и критике. У нас есть ситуационный центр, который запрещает нам делать что-то за людей, мы должны обучать, разъяснять и показывать. Не все услугополучатели имеют навыки пользования компьютерами и, соответственно, мы тратим большое количество времени. Но мы на месте не сидим, в часы пик все руководители спускаются в общий зал и помогают разгрузить очереди. Мы обучаем сотрудников различных предприятий для того, чтобы люди сами могли получить государственные услуги, показываем видеоролики. Но людей в ЦОНе меньше не становится, - добавила Жанна Батаргалиева. По словам р– Западно-Казахстанская область - восьмой регион, в котором я работаю, и я нигде не видел такое маленькое здание ЦОНа. Здание ЦОНа в Туркестанской области в три раза больше нашего, и эту проблему нужно решать. В первую очередь, мы должны научить население пользоваться возможностями электронного правительства, не приходя в здание ЦОНа, и эту работу нужно начинать со школ и вузов.Тем более все наиболее востребованные справки доступны в электронном формате. Сначала нужно обучить учителей информатики, те, в свою очередь, обучат своих коллег и учеников старших классов. Нехватка сотрудников - проблема не только нашего региона. Мы должны тесно работать с центрами занятости и с молодежной практикой, - заявил Галым Турсунбаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.