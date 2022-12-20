На нехватку дизтоплива жалуются стройкомпании Уральска

На нехватку дизтоплива жалуются водители большегрузов, строительные компании и коммунальные предприятия Уральска, передаёт телеканал Astana. Они вынуждены использовать зимнюю солярку, а её цена превысила 650 тенге за литр. Водители рассказывают, что ситуация с топливом длится несколько недель. Тем временем подорожание горючего может ударить и по коммунальным службам, и по пассажирским перевозкам областного центра, говорят специалисты. - Перевозки пассажиров, «Батыс су арнасы», «Жайыктеплоэнерго», «РЭК», сама очистка города, всё зависит от работы техники же, а у них заложены тарифы 125 тенге со