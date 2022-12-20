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Социум

На нехватку дизтоплива жалуются стройкомпании Уральска

На нехватку дизтоплива жалуются водители большегрузов, строительные компании и коммунальные предприятия Уральска, передаёт телеканал Astana. Они вынуждены использовать зимнюю солярку, а её цена превысила 650 тенге за литр. Водители рассказывают, что ситуация с топливом длится несколько недель. Тем временем подорожание горючего может ударить и по коммунальным службам, и по пассажирским перевозкам областного центра, говорят специалисты. - Перевозки пассажиров, «Батыс су арнасы», «Жайыктеплоэнерго», «РЭК», сама очистка города, всё зависит от работы техники же, а у них заложены тарифы 125 тенге со
Дана Рахметова
На нехватку дизтоплива жалуются стройкомпании Уральска
На нехватку дизтоплива жалуются водители большегрузов, строительные компании и коммунальные предприятия Уральска, передаёт телеканал Astana.
Солярка только по талонам или по 100 литров в один бак. Что происходит на заправках Уральска?
Солярка только по талонам или по 100 литров в один бак. Что происходит на заправках Уральска?
Они вынуждены использовать зимнюю солярку, а её цена превысила 650 тенге за литр. Водители рассказывают, что ситуация с топливом длится несколько недель. Тем временем подорожание горючего может ударить и по коммунальным службам, и по пассажирским перевозкам областного центра, говорят специалисты.
- Перевозки пассажиров, «Батыс су арнасы», «Жайыктеплоэнерго», «РЭК», сама очистка города, всё зависит от работы техники же, а у них заложены тарифы 125 тенге солярка, а сейчас они вынуждены покупать по 650 тенге, это очень большие потери, в четырёхкратном размере цена повысилась, - рассказал депутат областного маслихата Турарбек Тлемисов.
Тем временем глава управления энергетики и ЖКХ Миржан Нуртазиев заверяет, что большого спроса на дизельное топливо нет.
- Коммунальные предприятия работают, не останавливаясь. Им не нужно зимнее топливо, мы можем обойтись межсезонным горючим, - отмечает Нуртазиев.
Сейчас в Уральске летнее дизельное топливо не найти. Только на одной заправке продают зимнюю солярку. Но этот вид горючего в регион поставляют в России. И поэтому его стоимость будет только расти, говорят специалисты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск дизель

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