6 августа в редакцию "МГ" обратились местные жители, которые пожаловались на большие очереди в Центре обслуживания населения, расположенном по улице Жамбыла. По словам местного жителя Орынгали, он пришел в ЦОН, чтобы получить адресную справку. - Я нахожусь тут с самого утра. Когда пришел сюда, тут уже скопилась огромная очередь. Подойдешь в одно окно, выстоишь очередь, тебя направляют в другое окно. И так по кругу пинают как мячик. В конце концов, за три часа я не успел ничего сделать. Еще и в конце отправили на какую-то перерегистрацию, - сказал мужчина. Мужчина по имени Петр возмутился, что ему никто не может помочь получить справку, а компьютерными навыками он не владеет. - Четыре часа я простоял в очереди. Оказывается, теперь мы должны сами получать справки, то есть самостоятельно за компьютером в ЦОНе. Да, мне говорит специалист нажми туда, нажми сюда, а я не понимаю, что тут и как делать, потому что ничего не умею. Неужели нельзя одному специалисту это быстренько делать. Мне, что, теперь нужно пойти и выучиться на компьютерных курсах, чтобы получить одну справку в ЦОНе, - задался вопросом Петр. - И тем более когда мне учиться, если я все время на работе. Специалисты ЦОНа утверждают, что адресную справку берут в секторе самообслуживания, то есть люди сами должны уметь работать с электронным порталом. - Поясняю, по поводу цифрового ЦОНа, это сектор самообслуживания, где люди сами должны получать государственные электронные услуги. Пункт общественного доступа временно закрылся в связи с тем, что не работает сенсор. Возможно, в будущем его вообще закроют. Мы идем к тому, чтобы каждый гражданин мог сам пользоваться порталом электронного правительства. Ведь не обязательно для получения справки приходить в ЦОН, все электронные услуги делаются с помощью телефонов с приложения Telegram, а также с планшетов, ноутбуков, компьютеров не выходя из дома. У нас просто люди привыкли к тому, что придут, отдадут удостоверение и требуют справку. Граждан более старшего поколения мы проводим через льготное окно, то есть им выдаются справки по-прежнему. На самом деле, люди не хотят двигаться вперед и развиваться. Ведь у всей молодежи сейчас есть сотовые телефоны, с помощью которых можно за полминуты получить эту справку, - рассказала руководителя отдела №1 центра обслуживания населения Ляззат Уразбаева. Ляззат Уразбаева рассказала, что в зале цифрового ЦОНа работает 18 человек. - Из них 5 специалистов, которые обслуживают столы, где люди самостоятельно должны брать справки. Так вот эти специалисты должны просто обучать показывать и рассказывать, как получить справку, а не делать это за граждан. Первое время, когда что-то меняется в обслуживании, у людей дискомфорт, поступают жалобы. На самом деле мы делаем лучше для них. Вот научатся они работать с компьютером, и уже потом они не будут приходить сюда. Я бы посоветововала каждому скачать в Play Market приложение Telegram, и через EgovKzBot получать справки в течение 30 секунд, - сказала Ляззат Уразбаева. Ляззат Уразбаева отметила, что очереди образовываются в основном до обеда, в начале недели. - В основном ЦОН загружен в понедельник и вторник, так как все госоргны запрашивают эти справки. В субботу мы тоже работаем до восьми вечера, однако мало кто приходит заранее получить все необходимые документы в этот день, - пояснила Ляззат Уразбаева.