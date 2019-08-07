Деревья были вырублены при рализации проекта по расширению и углублению русел 8 рек: Илек, Сазды, Каргалы, Женишке, Жаман-Каргалы, Бутакы, Тамды и Песчанки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Проект разработали после наводнения 2017 года, когда во время паводка затопило десятки домов на берегах рек. Он обошелся республиканскому бюджету в 6,7 млрд тенге. Его разработкой занималась компания из Алматы "Антарес Платинум". То, как вели работу подрядчики, вызвало возмущение актюбинцев. Уровень воды в реках упал, вырубили сотни деревьев, в том числе занесенных в Красную книгу. Мало того, работы вели с нарушением экологических норм и законов. После обращения актюбинцев к главе государства в Актобе приехал министр экологии Магзум Мирзагалиев, была сознана комиссия, которая занялась проверкой реализации проекта. В результате прокуратура возбудила семь уголовных дел. Седьмого августа и.о. начальника следственного управления областной прокуратуры Азамат Кустанов рассказал подробности расследования. - По фактам нарушения экологического законодательства при углублении и расширении рек в Актобе начато 7 досудебных расследований, - рассказал он. – Пять в отношении подрядчиков, осуществлявших незаконную порубку деревьев, в том числе занесенных в Красную Книгу Республики Казахстан, и два досудебных расследования в отношении должностных лиц управления лесного хозяйства и областной инспекции лесного и охотничьего и хозяйства. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и в бездействии по службе. Ольхи клейкой, которая занесена в Красную книгу, уничтожили от 120 до 170 штук, специалисты подсчитывают ущерб, по предварительным данным он составляет до 6 млн тенге. Виновным грозит штраф, либо до 7 лет лишения свободы. Азамат АКЫЛ