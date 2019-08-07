Потребительские займы – для кого-то это способ жить комфортно прямо сейчас, не откладывая свои мечты и планы, а для кого-то острая необходимость. Но, как показывает практика, далеко не каждый готов к тому, чтобы ежемесячно возвращать деньги, которые были потрачены сразу после получения в банке. Мы подготовили несколько советов о том, как понять заранее сможете ли вы жить с кредитом и при этом не страдать?
• Начните подготовку к процессу кредитования с подсчета ежемесячных доходов и расходов своей семьи. Сегодня в этом Вам могут помочь различные приложения для смартфонов, скачать которые можно бесплатно. Если в конце месяца Вы обнаружите, что у Вас еще остается запас средств – это хороший знак, если увидите, что ушли в минус, лучше с кредитом повременить до того момента, пока не научитесь правильному финансовому планированию.
• Рассчитайте примерную сумму ежемесячных платежей по кредиту с помощью кредитных калькуляторов, которые сейчас есть на сайте большинства банков и попробуйте пару месяцев её откладывать на депозит. Если без этих денег Вы спокойно дотягиваете до следующей зарплаты – смело обращайтесь в банк. Такой способ еще и поможет скопить финансовую «подушку безопасности», которая может пригодиться в кризисной ситуации или наоборот в радостный момент, например в отпуске.
• Если деньги нужны срочно и Вам некогда проверять свои возможности длительный срок, определите какой процент от ежемесячного дохода семьи будет уходить на взнос по кредиту. Если обнаружите, что выплаты могут составить 50% и более от заработка – откажитесь от этой идеи. В идеале этот критерий не должны превышать более 20% от ежемесячного семейного бюджета.
• Внимательно изучите рынок кредитования: сравните ставки, оцените размеры комиссий, запросите расчеты погашения кредита в разных банках – именно так Вы сможете оценить реальный размер переплаты и ежемесячных выплат. В общем, найдите наиболее комфортный для Вас вариант. Сегодня одно из самых выгодных предложений – «кредит наличными» от Банка ВТБ (Казахстан) по ставке от 15% годовых (ГЭСФ от 16%), с возможностью возврата 9% от суммы вознаграждения банку, при условии недопущения просрочек. ВТБ выдает без залога суммы от 200 000 до 5 000 000 тенге, на срок до 5 лет. Подать заявку на кредитование можно на сайте банка, там же Вы найдете кредитный калькулятор и сможете связаться с менеджером.
• И напоследок самый важный совет, перед обращением в банк поймите для себя – действительно ли Вам нужен кредит? Если деньги необходимы для профессионального развития, к примеру, на обучение или покупку рабочего инструмента, благодаря чему Вы впоследствии сможете заработать – это уже инвестиции! Если Вам просто очень захотелось купить дорогущий смартфон последней модели, при том, что старый еще отлично работает – это бездумные траты. Взвесьте все «за» и «против», так как делать это после оформления займа будет уже поздно, а плохая кредитная история может осложнить Вашу дальнейшую жизнь.
Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК.
Новости Компаний.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!