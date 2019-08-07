Как сообщили в суде, убийство произошло 2 апреля 2019 года в аульном округе Борли Бокейординского района. На зимовке «Кажыгали» встретились два пастуха – 26-летний Берик Супыгалиев и 46-летний Аян Шамгунов. Общение переросло в застолье, где оба мужчины употребили изрядное количество водки. - В доме находилась Светлана Сулейменова. Она встала с постели в одной ночной рубашке. Шамгунов сделал замечание женщине, попросив, чтобы она оделась. Грубый тон вызвал недовольство Супыгалиева. Он попросил уважительно относиться к представительнице прекрасного пола. Но в ответ Шамгунов начал нецензурно выражаться. В порыве гнева Супыгалиев взял со стола нож и трижды ударил им в шею мужчине. Через 15 минут тот скончался, - сообщил судья Бахыт Ермаханов. В суде стало известно, что Супыгалиев никогда в жизни не видел родных отца и матери. Он признал свою вину и раскаялся. Утверждал, что совершил убийство из-за водки. Подсудимый сам вызвал полицию и выдал им орудие преступления – окровавленный нож. - Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Супыгалиев обязан возместить сестре убитого 1,5 млн тенге в качестве морального вреда, - отметил Бахыт Ермаханов. Также в суде отметили, что подсудимый уже попадал в орбиту уголовного преследования. Но потерпевшие по делам о краже и изнасиловании шли на примирение сторон.