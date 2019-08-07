8-летняя Настя Бузгон должна пройти очередной курс лечения в Самаре 5 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мама девочки Любовь Киркина рассказывает, что после нескольких курсов лечения Насте стало намного лучше. - 5 сентября Насте нужно пройти очередной курс противорецедивного лечения на ногу. Сейчас нога у Насти намного лучше. Лечение, которое мы проходили в марте, дает свои результаты, - говорит Любовь Киркина. На очередной курс лечения девочке необходимо 70 тысяч рублей. Семье удалось собрать лишь 10 тысяч рублей. Теперь, меньше чем за месяц, им нужно собрать 60 тысяч рублей (360 тысяч тенге). - Мы не в силах самостоятельно найти эти деньги. Я в очередной раз вынуждена обращаться к людям за помощью. Я благодарна всем, кто помогал нам со сбором денег в предыдущие разы. И прошу вас снова помочь нам со сбором денег, - обратилась Любовь Киркина. Нужно отметить, что Любовь одна воспитывает девочку. Муж ушел из семьи. На лечение дочери, по словам женщины, денег он не дает. Напомним, Анастасия БУЗГОН  инвалид детства, у нее спинномозговая грыжа. На  фоне этого заболевания у девочки  в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Мама начала сбор денежных средств, для проведения операции в Самаре. При помощи неравнодушных людей нужную сумму им все-таки собрать удалось. 6 сентября 2017 года девочке успешно провели операцию. На повторную операцию девочке требовалось 400 тысяч тенге. После того, как деньги были собраны, мама с девочкой выехали в Самару и ей провели операцию. После этого выяснилось, что у девочки синегнойная инфекция, ей требуется лечение в Самаре. Деньги также помогли собрать читатели сайта. Желающие помочь девочке могут перечислить деньги по следующим реквизитам: Народный банк Казахстана KZ286012353000016141 Сбербанк России KZ36914CP64324836318 (только в рублях), KZ84914CP39886366491 (в тенге) Карта Сбербанка России 4263 4472 9520 8158 (в тенге), номер счета в Сбербанке KZ8491CP39886366491 (в тенге) Номер карты Сбербанка: 4424 6400 1069 0611 (в рублях) Киви-кошелек: 87471631562 Депозит в Каспий банке 780312402466 ИИН 780312402466 Номер карты Каспи голд 5169493191223133 Также можно связаться с мамой девочки по телефонам: 87471631562 и 87769138642.