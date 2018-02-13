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Происшествия

На окраине Атырау полностью сгорел автомобиль

ЧП произошло вечером 12 февраля в микрорайоне Лесхоз-2, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожар удалось потушить за 20 минут, жертв и пострадавших в результате возгорания нет. - 12 февраля в 20.29 в микрорайоне Лесхоз-2 полностью сгорела машины марки «Фольксваген Пассат». Пожар ликвидирован в 20.52. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. На место тушения выезжали 7 пожарных и 1 единица спецтехники. Ерлан ОМАРОВ
gorod
На окраине Атырау полностью сгорел автомобиль
ЧП произошло вечером 12 февраля в микрорайоне Лесхоз-2, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пожар удалось потушить за 20 минут, жертв и пострадавших в результате возгорания нет. - 12 февраля в 20.29 в микрорайоне Лесхоз-2 полностью сгорела машины марки «Фольксваген Пассат». Пожар ликвидирован в 20.52. Причина пожара  устанавливается, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. На место тушения выезжали 7 пожарных и 1 единица спецтехники.
Ерлан ОМАРОВ
Пожар автомобиль горение

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