На OLX продавали ограждения, похожие на те, которые убрали с улиц Уральска

Металлические заборы продавали по две тысячи тенге за метр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Журналисты "МГ" решили "купить" имеющиеся в продаже ограждения. Созвонившись с девушкой из объявления в OLX по имени Хадижа, договорились о встрече. По телефону она сообщила, что один метр такого ограждения стоит 2 тысячи тенге. Однако в объявлении была указана цена 70 тысяч тенге. То есть в наличии было всего 35 метров ограждения. По приезду журналистов к дому девушки, она сказала, что металлические заборы "вот только что купили и уже вывезли". А сколько она продала, к сожалению, не запомни