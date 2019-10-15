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Происшествия

На OLX продавали ограждения, похожие на те, которые убрали с улиц Уральска

Металлические заборы продавали по две тысячи тенге за метр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Журналисты "МГ" решили "купить" имеющиеся в продаже ограждения. Созвонившись с девушкой из объявления в OLX по имени Хадижа, договорились о встрече. По телефону она сообщила, что один метр такого ограждения стоит 2 тысячи тенге. Однако в объявлении была указана цена 70 тысяч тенге. То есть в наличии было всего 35 метров ограждения. По приезду журналистов к дому девушки, она сказала, что металлические заборы "вот только что купили и уже вывезли". А сколько она продала, к сожалению, не запомни
Кристина Кобина
На OLX продавали ограждения, похожие на те, которые убрали с улиц Уральска
Металлические заборы продавали по две тысячи тенге за метр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Журналисты "МГ" решили "купить" имеющиеся в продаже ограждения. Созвонившись с девушкой из объявления в OLX по имени Хадижа, договорились о встрече. По телефону она сообщила, что один метр такого ограждения стоит 2 тысячи тенге. Однако в объявлении была указана цена 70 тысяч тенге. То есть в наличии было всего 35 метров ограждения. По приезду журналистов к дому девушки, она сказала, что металлические заборы "вот только что купили и уже вывезли". А сколько она продала, к сожалению, не запомнила. - 10 лет назад мой двоюродный брат выкупал базу и эти заборчики у них стояли. Позже он решил заменить их на более высокие и поэтому эти оказались не нужными, - рассказала Хадижа. Вот только на вопросы, где находится база, девушка ответить не смогла. - Я даже не интересовалась, где база находится, они там работали. Он уехал, но я могу позвонить ему и спросить у него. Ребят, вы не по адресу, вы, что, думаете, что их стырили что ли? Объявление я подала давно, потому что заборы лежали под дождем и ржавели, - отметила Хадижа. Стоит отметит, что чуть позже объявление в OLX было удалено. К слову, похожие на те, что в объявлении о продаже, металлические заборы и ограждения по Уральску стали убирать в середине июля, тогда началась реализация программы "Город без барьеров". Всего было демонтировано порядка 17 километров ограждений, на 8 участках. 1 августа они были переданы в районы области, где их должны были установить. В данный момент "МГ" ожидает комментарий от пресс-службы акима Уральска.
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продажа ограждения

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