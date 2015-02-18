Глава крестьянского хозяйства «Акас» Катауолла АШИГАЛИЕВ задал вопрос министру энергетики РК, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». otchet - У нас ежегодно в области складывается катастрофическая ситуация с сетями. АО «ЗапКазРЭК» (распределительная электросетевая компания) находится на балансе республики, в районах у нас производство, оборудование отключается, так как электроэнергия гаснет из-за погодных условий. Обратите внимание на эти пробелы, чтобы в регионе не было катаклизмов с энергоснабжением, - спросил депутат Ашигалиев. На вопрос сельского предпринимателя сначала ответил аким ЗКО. - В этом году мы планируем получить 500 млн тенге на работы в этом направлении в Таскалинском и Теректинском районах. В этом вопросе плотно работаем с министерством инвестиций и развития, - ответил Ногаев. Ответ акима дополнил министр энергетики Владимир Школьник. - Вопрос совершенно справедливый. Давайте в ближайшее время проведем совещание с участием КЕГОК, как сделать так, чтобы не было обледенений. На это совещание мы привезем ученых из Назарбаев университета, которые недавно разработали технологии для того, чтобы не было обледенений на линиях электропередач, - ответил Школьник. Напомним, в прошлом году в декабре 40 сел остались без света из-за обледенения проводов. Такая ситуация повторяется каждый год во время резкого повышения температур зимой. Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА