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Социум

На отчете перед населением Нурлану Ногаеву прочитали бата (видео)

Местный житель Нигмет Малдыбай не стал задавать вопрос и жаловаться акиму, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожилой человек в ходе отчета выразил благодарность за хорошую работу акиму и пожелал ему дальнейших успехов на занимаемой должности. В завершении своей речи местный житель прочитал бата акиму. Нурлан НОГАЕВ, в свою очередь, поблагодарил за хорошую оценку его работы и пожелал, чтобы все добрые слова, произнесенные в его честь, были также адресованы его подчиненным. usodIBjhRsg Алия ЖАМИТОВА
gorod
На отчете перед населением Нурлану Ногаеву прочитали бата (видео)
Местный житель Нигмет Малдыбай не стал задавать вопрос и жаловаться акиму, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пожилой человек в ходе отчета выразил благодарность за хорошую работу акиму и пожелал ему дальнейших успехов на занимаемой должности. В завершении своей речи местный житель прочитал бата акиму. Нурлан НОГАЕВ, в свою очередь, поблагодарил за хорошую оценку его работы и пожелал, чтобы все добрые слова, произнесенные в его честь, были также адресованы его подчиненным. usodIBjhRsg Алия ЖАМИТОВА
аким отчет Бата

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