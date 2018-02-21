На отчете перед населением Нурлану Ногаеву прочитали бата (видео)

Местный житель Нигмет Малдыбай не стал задавать вопрос и жаловаться акиму, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожилой человек в ходе отчета выразил благодарность за хорошую работу акиму и пожелал ему дальнейших успехов на занимаемой должности. В завершении своей речи местный житель прочитал бата акиму. Нурлан НОГАЕВ, в свою очередь, поблагодарил за хорошую оценку его работы и пожелал, чтобы все добрые слова, произнесенные в его честь, были также адресованы его подчиненным. usodIBjhRsg Алия ЖАМИТОВА