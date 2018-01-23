У 38-летней Асии Сагиевой в прошлом году родился пятый по счету ребенок. Многодетная мама говорит, что молоко у нее пропало сразу после рождения маленькой Инжу. За помощью она обратилась в поликлинику по месту жительства. Там несколько раз ей выдавали искусственную смесь, но вот уже два месяца говорят, что детского питания нет. -Мне в августе начали выдавать по 4 пачки смеси. Каждая пачка в магазине стоит около 2 тысяч тенге. В месяц уходило по 10 пачек. Я была вынуждена докупать смеси сама. Денег не хватает. Но вот уже два месяца смеси не дают вообще, - говорит Асия Сагиева. Похожая проблема и у Дарьи Ковалевой. У женщины также ребенок питается искусственной смесью -Мы получали смесь бесплатно. Но сейчас врачи отказывают ее выписывать, - говорит она. В облздраве подчеркнули, что детское питание выдается согласно приказу министра здравоохранения РК. Смеси выделяются семьям, если у мамы тяжелая форма болезней крови, онкология, острое психическое заболевание, пороки сердца, заболевания почек. Врачи отчитываются за каждую пачку и их проверяют вышестоящие органы. - Также мы выдаем смеси в том случае, если ребенок усыновленный, если мама ВИЧ-инфицирована, больна туберкулезом, если у ребенка врожденная лактозная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь «кленового сиропа». Есть социальные показатели - если в семьях родились близнецы, мама является студенткой или находится на стационарном лечении, - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова. В управления здравоохранения отметили, что сейчас произошли изменения в системе закупа лекарств. -Детское питание не вошло в перечень единого дистрибьютора. В Минздраве проинформировали, что детское питание должно приобретаться за счет местного бюджета через ПМСП или поликлиники. Сейчас производим закуп, - заявил руководитель отдела управления здравоохранения ЗКО Руслан Айдарханов. В облздраве отметили, что в ближайшее время им удастся решить возникшую проблему.