На пляже в Мангистау плавают мертвые птицы

У берега застали мертвого лебедя, несколько чаек, а также уток. В поле зрения попал погибший тюлень.

По информации Lada.kz, запланированный отдых у моря обернулся неприятной картиной для семьи из Актау, которая отправилась в эти выходные на пляж «Голубая бухта».

Перед ними сразу же предстал разбросанный у контейнеров мусор. Вскоре у берега застали мертвого лебедя, несколько чаек, а также уток. В поле зрения попал погибший тюлень.

— Не за этим мы ехали. Мусор и такое количество мертвых птиц прямо возмутило, — говорит отец семейства.

Также семья увидела валяющиеся гильзы. Люди подозревают, что здесь ведется незаконная охота и просят разобраться в данном вопросе.

Журналисты запросили информацию у компетентных органов.

Ранее сообщалось, что в райцентр Актюбинской области люди добираются на лодках из-за большой воды.



