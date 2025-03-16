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Социум

На пляже в Мангистау плавают мертвые птицы

У берега застали мертвого лебедя, несколько чаек, а также уток. В поле зрения попал погибший тюлень.
gorod
На пляже в Мангистау плавают мертвые птицы

По информации Lada.kz, запланированный отдых у моря обернулся неприятной картиной для семьи из Актау, которая отправилась в эти выходные на пляж «Голубая бухта».

Перед ними сразу же предстал разбросанный у контейнеров мусор. Вскоре у берега застали мертвого лебедя, несколько чаек, а также уток. В поле зрения попал погибший тюлень.

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— Не за этим мы ехали. Мусор и такое количество мертвых птиц прямо возмутило, — говорит отец семейства.

Также семья увидела валяющиеся гильзы. Люди подозревают, что здесь ведется незаконная охота и просят разобраться в данном вопросе.

Журналисты запросили информацию у компетентных органов.

Ранее сообщалось, что в райцентр Актюбинской области люди добираются на лодках из-за большой воды.


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