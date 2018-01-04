За ушедший год в РПП поступило 144 письменных обращения от субъектов по линии защиты бизнеса, из них положительно решены 40%. При этом общая сумма защищенных имущественных прав составила более 500 млн тенге. Немалая доля обращений была связана с вопросами налогового администрирования. В этой связи с 2018 года вступил в силу новый Налоговый кодекс, который был разработан с широким обсуждением и учётом позиции бизнеса. - Вводится принцип «добросовестности», когда при противоречии отдельных положений Кодекса толкование будет в пользу предпринимателей, - рассказал заместитель директора региональной палаты предпринимателей Сарсенбай ЖОЛДЫБАЕВ. Кроме того, в текущем году региональной палатой выявлено 14 системных проблем бизнеса, из них 9 - местного уровня и 5 - республиканского уровня. По результатам проведенной работы устранены 4 проблемы местного уровня, 3 проблемных вопроса республиканского уровня внесены в Реестр проблем при НПП РК «Атамекен».