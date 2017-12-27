Первым делом они отправились на рынок «Жайык». Ходить долго и искать не пришлось, продавцов, торгующих рыбой, здесь достаточно. При этом они понимают, что это запрещено, поэтому продают ее на тележках, чтобы в любой момент была возможность увезти товар подальше от проверяющих. На рынке выбор рыбы достаточно большой: судак, щука, карась, сазан, толстолобик. Только к этим продавцам претензий нет, все документы у них в полном порядке. Но представителей рыболовного общества больше волновало откуда была привезена рыба. Продавцы рассказали, что местной рыбы практически нет, в основном для продажи ее привозят из Атырау. Еще одно место стихийной торговли - это рынок по улице Досмухамедова. Документов у продавцов, конечно, не оказалось, зато штрафы есть, у каждого как минимум по одному, но это вовсе не пугает торговцев, как только они видят людей в форме, сразу же начинают прятать и увозить товар. - Рыба есть, но она вся в основном привозная. Продают в антисанитарных условиях, органы должны сделать соответствующие выводы, - говорит из рыбаков-любителей. По словам рыбаков-любителей на сегодняшний день в ЗКО 42 водоема отданы в аренду. Однако наа протяжении последних нескольких лет они замечают, что рыбы в этих водоемах стало меньше, на прилавках города ее нет. - По нашим данным, вся рыба вывозится в РФ, поскольку таможни сейчас нет как таковой. Нас это очень беспокоит, мы будем всеми доступными, законными способами бороться с этим вместе со всеми правоохранительными и контролирующими органами, - говорит рыболов Владимир АБРАМОЧКИН. Каждому из природопользователей водоем сдают в аренду на определенный срок, заключается договор, в котором прописаны требования. Выполняют их не все. Поэтому на последнем заседании комиссии недобросовестным природопользователям не продлили договор, согласно которому из водоема можно вылавливать рыбу. - В водоемах Битик и Дунгулюк очень мало рыбы, было принято решение сначала провести там биологическую экспертизу. Второй договор по вылову рыбу пока не заключается, по итогам экспертизы будет определяться количество рыбы в этих водоемах, если все будет в норме, тогда с ними будет заключаться договор на вылов рыбы, - сообщил заместитель руководителя управления природопользования Махамбет ИХСАНГАЛИ. Согласно первому подписанному договору, природопользователи должны заниматься охраной водоема, проводить дноуглубительные работы и мероприятия с целью предотвращения замора рыб, ну и, конечно, зарыблять их. - Мы даем им водоем не для того, чтобы они имели прибыль, а для того, чтобы они ухаживали и занимались экологическими вопросами, потому что бесхозными у нас остается еще много водоемов. Поэтому когда имеются договорные отношения, с нашей стороны есть контроль, а прибыль - это уже другой вопрос, - дополнил заместитель руководителя управления природопользованием Махамбет ИХСАНГАЛИ. В этом году природопользователи выпустили в водоемы всего 2 млн мальков, это в 10 раз меньше, чем должно быть. На следующий год арендаторы обязаны выпустить в водоемы 22 млн мальков. Этот вопрос будет тщательно контролироваться.