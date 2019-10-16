На сайте eGov запустили полную версию электронных паспортов здоровья

В электронных паспортах отражается история получения медуслуг, лекарств, диагнозы и прикрепление к поликлинике, сообщает Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане запустили полную версию электронных паспортов здоровья, сообщил вице-министр здравоохранения Олжас Абишев на пресс-конференции в СЦК. В конце июля 2019 года на сайте eGov действовала бета-версия электронных паспортов здоровья. Проект синхронизировали с госпрограммой "Цифровой Казахстан". Он доступен для казахстанцев, имеющих электронную цифровую подпись и личный кабинет на сайте электронного правительства. – Даже