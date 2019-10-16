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На сайте eGov запустили полную версию электронных паспортов здоровья
В электронных паспортах отражается история получения медуслуг, лекарств, диагнозы и прикрепление к поликлинике, сообщает Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане запустили полную версию электронных паспортов здоровья, сообщил вице-министр здравоохранения Олжас Абишев на пресс-конференции в СЦК. В конце июля 2019 года на сайте eGov действовала бета-версия электронных паспортов здоровья. Проект синхронизировали с госпрограммой "Цифровой Казахстан". Он доступен для казахстанцев, имеющих электронную цифровую подпись и личный кабинет на сайте электронного правительства. – Даже
В электронных паспортах отражается история получения медуслуг, лекарств, диагнозы и прикрепление к поликлинике, сообщает Informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В Казахстане запустили полную версию электронных паспортов здоровья, сообщил вице-министр здравоохранения Олжас Абишев на пресс-конференции в СЦК. В конце июля 2019 года на сайте eGov действовала бета-версия электронных паспортов здоровья.
Проект синхронизировали с госпрограммой "Цифровой Казахстан". Он доступен для казахстанцев, имеющих электронную цифровую подпись и личный кабинет на сайте электронного правительства.
– Даже если вы находитесь в Америке, Европе, если у вас есть электронная цифровая подпись и доступ к электронному порталу правительства, то можете заходить в свой электронный паспорт здоровья, – сказал Олжас Абишев в кулуарах СЦК.
Основные функции паспорта здоровья:
история получения медуслуг;
лекарственных препаратов;
информация по лечащему врачу;
информация по прикреплению;
диагнозы.
– Мы хотим с помощью граждан выявить моменты, когда, возможно, им оказывались лжеуслуги, которых они не получали. Мы не исключаем, что человек скажет: "А я такое лекарство не получал", "Мне такую медуслугу не оказывали". Обращаться по таким вопросам нужно по телефону 1414. Сейчас мы получили возможность это проверить, – добавил вице-министр.
Начиная с 2015 года, все данные казахстанцев о получении медуслуг вносили в электронные паспорта здоровья. Это сведения клиник, которые работают по госзаказу. Таких в Казахстане более 700, 45% из них частные.
– В дальнейшем с помощью электронного паспорта здоровья мы хотим выявлять степень удовлетворённости населения оказанными медуслугами, обратную связь по лечащему врачу либо прикреплённой поликлинике. Есть некоторые проблемы организационного характера, когда медперсонал, возможно, не информирован о возможностях техуслуг, прикрепления, выдачи лекарственных препаратов. Мы не отрицаем и над этим работаем, – отметил Олжас Абишев.
Он заверил, что информационная безопасность электронных паспортов здоровья находится на уровне "золотого стандарта" – 99,6%. К бумажным амбулаторным картам доступ имели все сотрудники больницы: от врача до уборщицы. Сейчас безопасность обеспечивают совместно с КНБ.
– Мы каждый месяц проходим проверку на информационную безопасность, как внутренними структурами, так и внешними уполномоченными органами по информбезопасности. С начала внедрения системы ни одной утечки медицинских данных не зафиксировано в системах здравоохранения, – подчеркнул Олжас Абишев.
За последние три года Минздрав оптимизировал более 600 учётно-отчётных бумажных форм. Сейчас это 121 форма, которая заполняется в электронном формате.
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