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Социум

На сессии облмаслихата внесены изменения в областной бюджет

Уточнение и изменение доходной и расходной частей бюджета произведены на 31-й очередной сессии областного маслихата с участием акима области Гали Искалиева и секретаря областного маслихата Малика Кульшара. Также на повестку дня был вынесен еще ряд вопросов. О необходимых корректировках с учетом выделения трансфертов и кредитов из республиканского и местного бюджетов пояснил на сессии руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Тлепберген Каюпов. В областной бюджет на 2019–2021 годы, а также в решение об утверждении Программы развития территории ЗКО внесены уточнения.
Дана Рахметова
На сессии облмаслихата внесены изменения в областной бюджет
Уточнение и изменение доходной и расходной частей бюджета произведены на 31-й очередной сессии областного маслихата с участием акима области Гали Искалиева и секретаря областного маслихата Малика Кульшара. Также на повестку дня был вынесен еще ряд вопросов.
О необходимых корректировках с учетом выделения трансфертов и кредитов из республиканского и местного бюджетов пояснил на сессии руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Тлепберген Каюпов. В областной бюджет на 2019–2021 годы, а также в решение об утверждении Программы развития территории ЗКО внесены уточнения. Общая сумма к уточнению составила порядка 1,4 миллиарда. Все предложенные изменения народные избранники изучили и обсудили на депутатских комиссиях по направлениям, поэтому на сессии вопрос был утвержден единогласно, с учетом внесенных ранее поправок. Так, за счет поступлений целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета предусмотрено 1,7 млрд.тенге. По целевым трансфертам были уменьшены расходы на сумму 4,4 млрд тенге. – Средства местного бюджета направляются на социальный блок – 561,8 млн тенге, из которых 176,4 млн.тенге планируется направить на завершение строительства спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральске, а также в рамках ГЧП на приобретение в лизинг ангиографа и компютерного томографа – 124,9 млн.тенге, – рассказал Т.Каюпов. На сельское хозяйство предусмотрено 266,8 млн.тенге, которые будут направлены на противоэпизоотические мероприятия в сумме 140,5 млн.тенге, а также 111 млн тенге направляется на завершение капитального ремонта 4 плотин Бурлинского района и завершение реконструкции обводнительных каналов. На жилищное строительство и инженерно-коммуникационную инфраструктуру направлено порядка 232,3 млн.тенге. Средства предусмотрены на завершение строительства жилых домов и строительство инженерно-коммуникационных сетей к жилым домам района Байтерек и Казталовского района на общую сумму 154,8 млн тенге, завершение строительства канализации в ПДП жилого района – 49,2 млн тенге, а также на строительство домов в г.Арысь –28,3 млн тенге. Финансовые средства будут направлены также на завершение реконструкции системы водоснабжения в с.Коктерек Казталовского района и в с.Юбилейное Теректинского района – 148 млн тенге. Будут выделены финансовые средства на завершение капитального ремонта дорог в с.Федоровка, а также в рамках ГЧП планируется направить на установку и сервисное обслуживание 81 управляемой и 162 стационарных видеокамер интеллектуальной системы наблюдения в районе Байтерек. Таким образом, с учетом внесенных изменений областной бюджет составил 179,1 миллиарда тенге. На сессии депутаты заслушали отчет акима г.Уральска Абата Шыныбекова о стратегии развития областного центра до 2050 года. Также были внесены дополнения в совместные постановления акимата области и областного маслихата о внесении изменений в административно-территориальное устройство Бурлинского района, о переименовании некоторых населенных пунктов области и другие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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