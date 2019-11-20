На сессии облмаслихата внесены изменения в областной бюджет

Уточнение и изменение доходной и расходной частей бюджета произведены на 31-й очередной сессии областного маслихата с участием акима области Гали Искалиева и секретаря областного маслихата Малика Кульшара. Также на повестку дня был вынесен еще ряд вопросов. О необходимых корректировках с учетом выделения трансфертов и кредитов из республиканского и местного бюджетов пояснил на сессии руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Тлепберген Каюпов. В областной бюджет на 2019–2021 годы, а также в решение об утверждении Программы развития территории ЗКО внесены уточнения.