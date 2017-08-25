- На сегодняшний день второй и третий этап мы планируем завершить в ноябре 2017 года. Канал очищаем в основном от камышей. Расширяем его с трех метров до десяти. Делаем углубление. Вся рабочая территория разбита на участки в 100 метров. На сегодняшний день здесь работает 16 экскаваторов из них и гидравлические и тросовые, 10 больших бульдозеров, 25 погрузчиков, несколько «КамАЗов» и два автокрана, - сообщил заместитель директора РГП "Казводхоз" Тулеген ГУМАРОВ. Как отметили в «Казводхоз», трудности с которыми им пришлось столкнуться при проведении реконструкции Кирово-Чижинского канала, это потерянное время на некоторые согласования. - К примеру, нам достаточно долго пришлось согласовывать переход газопровода из-за высокого давления в 35-40 атмосфер на определенной местности. Иногда нам попадаются недобросовестные поставщики строительных материалов, это тоже одна из основных проблем для нас. Существует нехватка специалистов для управления экскаваторов, - сообщил Тулеген ГУМАРОВ. Также он отметил, что на строительство канала привлекаются местные жители с соседних сел. - Вообще на данный момент в СК ТОО«Азия Тех Строй» задействовано примерно 70 рабочих, а в РГП «Казводхоз» порядка 45 человек. Стараемся привлекать работников с соседних сел. В нашем подряде пока начитывается три местных сотрудника. Работа организована вахтовым методом: 25 дней рабочих на 5 дней отдыха. Для тех, кто тут находятся, созданы все условия для житья, то есть хозяйственно-бытовые условия. Организовано три бригады - одна механизированная, - поведал Тулеген ГУМАРОВ. Между тем, как рассказал мастер пикета №1468, одного из участка третьего этапа Павел, на его участке трудится более десяти человек.