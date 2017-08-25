Как рассказал коммерческий директор АО "ЖТЭ" Вячеслав СОЛОДИЛОВ, долги за горячую воду и тепло население постепенно начало выплачивать. - На сегодняшний день горожане должны нам 438 млн тенге. Работу наши мобильные группы не прекратили и ездят по дворам ежедневно. У нас за газ тоже снизилась задолженность до 98 млн тенге, - заявил Вячеслав СОЛОДИЛОВ. - Совсем скоро мы проведем оценку недвижимости злостных неплательщиков и подадим в суд иск на реализацию их имущества. Стоит отметить, что тепловики выплачивают долг за газ из собственных средств.