Сейчас АО "Жайыктеплоэнерго" должно АО "КазТрансГазАймак" за поставку газа 98 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал коммерческий директор АО "ЖТЭ" Вячеслав СОЛОДИЛОВ, долги за горячую воду и тепло население постепенно начало выплачивать. - На сегодняшний день горожане должны нам 438 млн тенге. Работу наши мобильные группы не прекратили и ездят по дворам ежедневно. У нас за газ тоже снизилась задолженность до 98 млн тенге, - заявил Вячеслав СОЛОДИЛОВ. - Совсем скоро мы проведем оценку недвижимости злостных неплательщиков и подадим в суд иск на реализацию их имущества. Стоит отметить, что тепловики выплачивают долг за газ из собственных средств.  