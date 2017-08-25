Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", ремонтные работы в скором времени будут закончены. - Подача горячей воды была прекращена в 19 домах. Это многоэтажки по адресам: проспект Евразия, 55, 57, 64, улица Ихсанова, 89, Кердери, 137,140, Курмангазы, 161,163,156/1, 158, Курмангалиева, 15/1, Жаксыгулова, 31, 33, Мухита, 95,97, Оренбургская, 37/2 и Победа, 93,93/1,93/2, - рассказали в "Жайыктеплоэнерго". - В ближайшие дни ремонт тепломагистрали закончится и мы возобновим подачу горячей воды.