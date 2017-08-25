В ходе ежегодной педагогической августовской конференции глава региона раскритиковал качество образования в средних общеобразовательных учреждениях. По словам акима области, для материально-технического оснащения школ выделяются немалые средства. Большинство школ в городе и области отремонтированы, построено много новых объектов образования, закупается современное оборудование, однако результаты ЕНТ в регионе до сих пор остаются на низком уровне. - Для сравнения: Павлодарская область находится в числе лидирующих областей Казахстана по итогам ЕНТ, чем педагоги очень гордятся, а показатели нашей Атырауской области до сих пор находятся на уровне ниже среднего. В этом году по итогам ЕНТ мы оказались на второй строчке снизу. Я прихожу к тому выводу, что павлодарские педагоги намного ответственнее относятся к своей работе, нежели вы. Что вам еще надо для повышения уровня образования в нашей области? - обратился к присутствующим Нурлан НОГАЕВ. Для достижения вышеуказанных целей в регионе в этом году начнется разработка плана по подготовке и реализации современных научных технологий для повышения уровня образования. Будет проведен детальный анализ по итогам ЕНТ, определены отстающие школы и изучены факторы, негативно влияющие на изучение основных предметов и разработаны конкретные методические указания по их устранению.