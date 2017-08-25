Фото из архива "МГ" По словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, реконструкция путепровода в районе депо - это самый масштабный проект по дорожно-мостовому хозяйству в городе за последние 60 лет. - На данный момент пробурено 59 скважин под колонны, и они уже залиты бетоном. Также установлены каркасы колонн, залито 53 несъемных металлических опалубок и 59 подколоников. Все необходимые стройматериалы, а именно 130 балок завезены на объект, - отметил градоначальник. - Работы подрядчик ведет с опережением и планируется, что ремонт моста закончится летом 2018 года. К слову, генеральным подрядчиком выступает компания ТОО «КА-Строй ЛТД», общая сумма оставляет 2,3 млрд тенге, которые выделил КПО б. в.