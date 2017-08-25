Из-них шесть человек были госпитализированы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Гульнара АБДРАХМАНОВА, на сегодняшний день число пострадавших в ДТП с участием пассажирских автобусов достигло 64 человека. - Только в Областную клиническую больницу обратилось 18 человек, один был госпитализирован.  В городскую многопрофильную больницу на обследование поступило 46 пациентов, из них пятеро госпитализированы, - рассказала Гульнара АБДРАХМАНОВА. - Ухудшений ни у кого нет. Гульнара АБДРАХМАНОВА отметила, что в данный момент 51-летнюю женщину готовят к операции, у нее перелом плечевой кости. Напомним, утром 24 августа в на улице Жангир хана столкнулись пассажирский автобус №7 и №5. С места происшествия скорая помощь забрала 20 человек. К обеду 23 августа  количество пострадавших достигло 58 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.