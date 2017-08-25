Иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году посевные площади сельскохозяйственных культур по области составили 490 тысяч гектаров. Больше половины полей засеяно зерновыми культурами, из них озимыми зерновыми культурами засеяно 73 тысячи гектаров земли и почти 175 тысяч гектаров земли приходилось на яровые. Посевные площади картофеля и овощебахчевых культур составляют 9 тысяч гектаров, кормовые культуры посеяны на площади 167 тысяч гекторов. На начало уборки пришелся дождливый июнь, поэтому из-за погодных аномалий уборочную страду начали на две недели позже обычного срока. - На сегодняшний день хозяйства области завершили уборку озимых зерновых культур, собрано 166 тысячи тонн. Средняя урожайность составляет 22,9 центнера с гектара. В настоящее время ведется уборка яровых зерновых, убрано 120 тыс. га, при средней урожайности 11,2 центнера с гектара, собрано 134 тысячи тонн зерна. В прошлом году мы собрали 309 тысяч тонн зерна в чистом весе, - сообщил заместитель управления сельского хозяйства ЗКО Серик Нурмаганбетов. Руководитель крестьянского хозяйства из Зеленовского района Абай Жангалиев говорит, что он всю жизнь занимается выращиванием хлеба. В хозяйстве появилась современная техника, которая позволяет оперативно провести уборочные работы. - В этом году в нашем хозяйстве уборке подлежит 7,5 тысяч га. Порядка 1,5 тыс гектаров засеяно подсолнечником. Мы уже убрали порядка 70% площадей. Урожайность составляет 25 центнеров с га, - отметил Абай Жангалиев. На хлебоприемных предприятиях зерно сейчас принимают по 38 тысяч тенге за 1 тонну. В 2017 году на поддержку сельского хозяйства ЗКО выделено свыше 10 млрд тенге, что на 11% выше уровня 2016 года. Индекс физического объема валовой продукции вырос на 1,6%. В денежном выражении это свыше 39 млрд тенге. На сегодняшний день в целом по области убрано 192,5 тысячи га зерновых, средняя урожайность составляет 15,6 ц/га. В настоящее время из посаженных 3902 га картофеля, убрано 589 га или 15%. Из подлежащих уборке 3524 га овощных культур, убрано 21,5 тысячи тонн овощей. Из подлежащих уборке 1604 га бахчевых культур на сегодня собрано 13,4 тысячи тонн продукции.