Иллюстративное фото из архива "МГ" Об острой нехватке педагогов в регионе рассказали в ходе ежегодной августовской конференции в Атырау. На ежегодной августовской конференции стало известно, что в Школах Атырау не хватает 61 учителя начальной школы, 51 учителя математики, 65 учителей русского языка и литературы. В разных районах области требуются 17 учителей физики, 3 учителя информатики, 4 - биологии, 10 - истории, 37 - физкультуры. Следует отметить, что в области уже приняты конкретные меры для решения проблемы. Так в этом году в регионе начнут работу 102 молодых учителей, а из 222 образовательных грантов, выделенных в этом году в области, 178 приходится на педагогические специальности. Студенты получившие образование за счет местного бюджета после окончания учебы будут трудоустроены по специальности в Атырауской области.