Фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО В июне этого года на площадке международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» Алтай Кульгинов встретился с представителями компании из Финляндии и договорился о сотрудничестве. - В результате договоренности, в ЗКО будет реализовано 3 совместных проекта. Один из них – 3D-проектирование. Цель проекта – снизить расходы и предотвратить ошибки во время строительных работ, так как устранение ошибок после окончания строительства очень сложно и требует дополнительных затрат. В свою очередь аким области выразил надежду, что данный проект будет полезным для нашего региона и сообщил о необходимости приступить к планированию работ, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО.