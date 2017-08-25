Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом в ходе ежегодной августовской педагогической конференции сообщила руководитель управления образования Атырауской области Нурсауле САЙЛАУОВА. - Если в прошлом году на обеспечение горячим питанием учеников 1-4 класса, а также детей из малообеспеченных семей был выделен 1 миллиард 195 миллионов тенге, в этом году эта сумма в два раза больше и составляет 2 миллиарда 273 миллиона тенге, - рассказала Нурсауле САЙЛАУОВА. Отметим, что на сегодня в Атырауской области насчитывается 51 521 учащийся 1-4 классов.