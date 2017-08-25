Возгорание произошло 23 августа на территории Борсинского сельского округа Жанибекского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан ИМАНКУЛОВ,  в степи произошло возгорание сухой травы. - Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составила 8 тысяч гектаров. Огнем частично были повреждены 7 опор линий электропередач, но подача электроснабжения не нарушена, - пояснил Руслан ИМАНКУЛОВ. В ликвидации пожара  были задействованы 108 человек и 21 единица техники из добровольного противопожарного формирования и органы государственной противопожарной службы.  