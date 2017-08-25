Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан ИМАНКУЛОВ, в степи произошло возгорание сухой травы. - Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составила 8 тысяч гектаров. Огнем частично были повреждены 7 опор линий электропередач, но подача электроснабжения не нарушена, - пояснил Руслан ИМАНКУЛОВ. В ликвидации пожара были задействованы 108 человек и 21 единица техники из добровольного противопожарного формирования и органы государственной противопожарной службы.