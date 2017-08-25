В городе Кульсары Жылыойского района разборка между мужчинами закончилась стрельбой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Из материалов дела стало известно, что между осужденным и потерпевшим назрел конфликт. Для того чтобы разрешить спор до конца, мужчины решили встретиться на окраине поселка Жана-Каратон. - Осужденный явился на встречу с ружьем, а также с тремя знакомыми. Потерпевший же пришел только со своим другом. Увидев, что потерпевший пришел не один осужденный начал стрелять из ружья в потерпевшего, от чего тот скончался на месте. Его друг успел спрятаться за машиной, но получил легкие телесные повреждения. После стрельбы осужденный с друзьями покинули место совершения преступления, - сообщили в пресс-службе областного суда. Приговором суда стрелявший мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.9, ч.2, ст.99 УК РК - "Убийство из хулиганских побуждений", ч.3, ст.24, п. 9, ч.2, ст.99 УК РК - "Покушение на убийство", а также ч.3, ст.287 УК - "Незаконное хранение, перевозка оружия". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его подельники также признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.434 УК РК - "Недонесение преступления", им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.