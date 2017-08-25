Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель отдела образования г. Уральск Жанслу ТУРЕМУРАТОВА, к 2019 году все общеобразовательные школы полностью перейдут на электронные дневники. - В ближайшее время 32 школы перейдут на электронный документооборот. Кроме того, с сентября 2017 года во всех школах будут разработаны веб-сайты за счет местного бюджета, - пояснила Жанслу ТУРЕМУРАТОВА. Также в новом учебном году 36 школы подключат к сети wi-fi в рамках проекта "Цифровой Казахстан". К слову, в Уральске за школьные парты в новом учебном году сядут более 5700 первоклассников.