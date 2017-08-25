Консультационно-образовательный центр «Рост» рад объявить о наборе на бесплатные курсы английского языка для школьников 8-9 классов.Данный проект проводится в сотрудничестве с Американским Уголком и при грантовой поддержке Посольства США в Казахстане. Занятия будут проходить в Американском Уголке. Курсы рассчитаны на 6 месяцев, предполагается , что за это время слушатели продвинут свой уровень с pre-intermediated до upper-intermediated. Отбор на курсы будет конкурсный. Для участия в конкурсе приглашаются ученики 8-9 классов с уровнем pre-intermediated. Предпочтение будет отдаваться старшеклассникам, планирующим сдавать в перспективе TOEFL, не имеющим финансовой возможности оплачивать курсы. В течение полугода слушатели также будут заниматься волонтерской работой, поэтому преимущество будут иметь школьники ответственные, активные, коммуникабельные . Занятия начнутся в середине сентября, группа будет состоять из 15 школьников. Всем желающим просьба писать на электронный адрес: [email protected], тема «English Course_Grant».
Наш адрес: ул. Кердери, 174 Тел. для справок: 54 71 04, 87014820470.